Albi Institut National Universitaire Champollion Albi, Tarn COLONEL TEYSSIER, UN ALBIGEOIS UN PEU OUBLIÉ Institut National Universitaire Champollion Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

COLONEL TEYSSIER, UN ALBIGEOIS UN PEU OUBLIÉ Institut National Universitaire Champollion, 19 octobre 2021, Albi. COLONEL TEYSSIER, UN ALBIGEOIS UN PEU OUBLIÉ

Institut National Universitaire Champollion, le mardi 19 octobre à 18:00 Conférence par G.Roumec et L.Galvan Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T18:00:00 2021-10-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Institut National Universitaire Champollion Adresse Place de Verdun, 81000 Albi Ville Albi lieuville Institut National Universitaire Champollion Albi