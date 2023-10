Exposition peinture Colondannes, 7 octobre 2023, Colondannes.

Colondannes,Creuse

Le cours de peinture de l’association Entente Cordiale, encadré par Marie-Thérèse Lenga, expose ses œuvres à la salle des fêtes de Colondannes samedi 7 et dimanche 8 octobre de 10 heures à 18 heures. Des créations de couture et poterie seront également exposées.

Marie-Thérèse Lenga enseigne les bases de la peinture à l’huile et accompagne chaque participant dans la réalisation de ses tableaux. Différentes techniques sont abordées (abstrait, figuratif…).

A l’occasion de l’exposition, un tableau peint par les élèves sera tiré au sort parmi les personnes ayant participé à la tombola..

The Entente Cordiale association’s painting class, supervised by Marie-Thérèse Lenga, is exhibiting its work at the Colondannes village hall on Saturday October 7 and Sunday October 8 from 10 am to 6 pm. Sewing and pottery creations will also be on display.

Marie-Thérèse Lenga teaches the basics of oil painting and guides each participant in the creation of his or her own paintings. Different techniques are covered (abstract, figurative?).

On the occasion of the exhibition, a painting created by the students will be raffled off among those who entered the tombola.

La clase de pintura de la asociación Entente Cordiale, dirigida por Marie-Thérèse Lenga, expondrá sus obras en el ayuntamiento de Colondannes el sábado 7 y el domingo 8 de octubre, de 10.00 a 18.00 horas. También se expondrán creaciones de costura y cerámica.

Marie-Thérèse Lenga enseña las bases de la pintura al óleo y ayuda a los participantes a crear sus propios cuadros. Se abordarán diferentes técnicas (abstracta, figurativa, etc.).

Coincidiendo con la exposición, se sorteará un cuadro de los alumnos entre todos los que participen en la tómbola.

Der Malkurs des Vereins Entente Cordiale, der von Marie-Thérèse Lenga geleitet wird, stellt seine Werke im Festsaal von Colondannes am Samstag, den 7. und Sonntag, den 8. Oktober von 10.00 bis 18.00 Uhr aus. Es werden auch Näh- und Töpferarbeiten ausgestellt.

Marie-Thérèse Lenga lehrt die Grundlagen der Ölmalerei und begleitet jeden Teilnehmer bei der Herstellung seiner Bilder. Es werden verschiedene Techniken behandelt (abstrakt, figurativ usw.).

Anlässlich der Ausstellung wird ein von den Schülern gemaltes Bild unter den Teilnehmern der Tombola verlost.

