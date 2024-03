Côlon Tour 2024 Troyes, mardi 19 mars 2024.

Côlon Tour 2024 Troyes Aube

Vous n’avez jamais voyagé à l’intérieur d’un côlon géant ? Alors c’est le moment idéal ! Pour comprendre l’intérieur de cet organe mystérieux et découvrir comment évoluent les différentes lésions.



Qu’est-ce que le Côlon Tour® ?

Le Côlon Tour® est une opération de prévention, d’information et de sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal.



Avec une approche ludique et pédagogique, l’élément phare de cette opération est la structure gonflable d’un côlon géant !

Il sera installé à l’Hôpital de Troyes le 19 mars et accessible au public de 10h à 18h, avec entrée libre.



Pour l’occasion, il vous sera possible

D’échanger avec des médecins gastro-entérologues pour répondre à vos questions,

Tout savoir sur le test immunologique de dépistage du cancer colorectal ,

Retrouver des stands sur l’alimentation équilibrée et l’activité physique pour vous aider à préserver votre santé,

Participer à des jeux et quizz.



Parce que le cancer colorectal est le 2ème cancer le plus meurtrier en France et que c’est un cancer EVITABLE, il faut le faire savoir !



Venez en famille, avec vos enfants, parents, grands-parents, voisins ou amis.

Ensemble, parlons sans tabou du dépistage du cancer colorectal et de comment prévenir les risques. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 10:00:00

fin : 2024-03-19 18:00:00

Hôpital de Troyes (hall du d’entrée du nouveau bâtiment)

Troyes 10000 Aube Grand Est cd10@ligue-cancer.net

L’événement Côlon Tour 2024 Troyes a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne