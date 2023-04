FESTIVAL COUNTRY COLOMIERS 19 Allée du Rouergue, 27 mai 2023, Colomiers.

Rendez-vous à Colomiers pour 2 jours de musique 100% country !

Un moment de plaisir de convivialité ou de découverte à partager..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 . .

19 Allée du Rouergue HALLE COMMINGES

Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie



See you in Colomiers for 2 days of 100% country music!

A moment of pleasure, conviviality or discovery to share.

¡Nos vemos en Colomiers durante 2 días de música 100% country!

Un momento de placer, convivencia o descubrimiento para compartir.

Wir treffen uns in Colomiers für 2 Tage 100% Country-Musik!

Ein Moment des Vergnügens, der Geselligkeit oder der Entdeckung, den es zu teilen gilt.

Mise à jour le 2023-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE