NOTHING2LOOZ – LE PLUS GRAND BATTLE DE DANSE HIP-HOP ALL-STYLES AU MONDE. 19 Allée du Rouergue Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne

NOTHING2LOOZ – LE PLUS GRAND BATTLE DE DANSE HIP-HOP ALL-STYLES AU MONDE. 19 Allée du Rouergue, 13 mai 2023, Colomiers. Nothing2Looz , le rendez-vous des danses Hip-Hop est de retour pour une nouvelle édition de folie !.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

19 Allée du Rouergue HALL COMMINGES

Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie



Nothing2Looz, the meeting of the Hip-Hop dances is back for a new edition of madness! Nothing2Looz, el evento de baile Hip-Hop vuelve para otra alocada edición Nothing2Looz , der Treffpunkt für Hip-Hop-Tänze, ist zurück für eine neue verrückte Ausgabe! Mise à jour le 2023-04-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu 19 Allée du Rouergue Adresse 19 Allée du Rouergue HALL COMMINGES Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Lieu Ville 19 Allée du Rouergue Colomiers

19 Allée du Rouergue Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

NOTHING2LOOZ – LE PLUS GRAND BATTLE DE DANSE HIP-HOP ALL-STYLES AU MONDE. 19 Allée du Rouergue 2023-05-13 was last modified: by NOTHING2LOOZ – LE PLUS GRAND BATTLE DE DANSE HIP-HOP ALL-STYLES AU MONDE. 19 Allée du Rouergue 19 Allée du Rouergue 13 mai 2023 19 Allée du Rouergue Colomiers

Colomiers Haute-Garonne