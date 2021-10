Colomiers French Open Mairie de Colomiers, 16 octobre 2021, Colomiers.

Colomiers French Open

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Mairie de Colomiers

**Quelques mois après les Jeux olympiques de Tokyo, le gratin du trampoline mondial se retrouve à Colomiers à l’occasion d’une compétition exceptionnelle : le Colomiers French Open !** La Fédération française de gymnastique, accompagnée du club de l’Étoile Gymnique de Colomiers, organise un événement de haute-voltige en France pour le plus grand plaisir de tous les passionnés d’acrobatie et de performance sportive ! 16 trampolinistes de renommée mondiale, dont 8 Olympiens, se sont donnés rendez-vous à la Maison des activités gymniques de Colomiers pour présenter un show prestigieux au public français. Nos deux représentants tricolores à Tokyo, Léa Labrousse et Allan Morante, seront notamment entourés de la star russe Dmitriy Ushakov, vice-champion olympique à Londres, qui a participé 4 fois aux Jeux olympiques. Les athlètes s’affronteront dans des duels endiablés jusqu’à se départager afin qu’un seul remporte l’ultime duel, le tout dans une ambiance chaleureuse et amicale. L’hexagone n’a pas accueilli un tel événement de trampoline depuis 2015, alors ne manquez pas ce rendez-vous ! En amont de ce rendez-vous international, les 15 et 16 octobre, une compétition nationale destinée aux meilleurs trampolinistes et tumbleurs du pays, le Masters Open, sera également organisée à Colomiers. Le lendemain, le 17 octobre, les jeunes trampolinistes, à l’instar de leurs idoles, bénéficieront aussi des très belles installations pour se confronter à l’occasion de l’Anim’Open Cup. **Programme** Samedi 16 octobre – 18h30 / 22h00 – Finales Masters & Colomiers French Open Dimanche 17 octobre – 9h00 / 14h00 – Anim’Open Cup > Pour accéder à la billetterie, cliquez [ici](https://www.helloasso.com/associations/etoile-gymnique-de-colomiers/evenements/colomiers-french-open-2021) > Horaires ——– 18h30 **Détails sur le lieu**: Complexe sportif de Capitany, 10 bis avenue Yves Brunaud

