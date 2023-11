Festival BD Colomiers Colomiers Colomiers, 17 novembre 2023, Colomiers.

Festival BD Colomiers 17 – 19 novembre Colomiers Tarif : 3€ / Gratuit moins de 18 ans, étudiants et porteurs de la carte Pastel-Tisséo | Pass festival (accès Hall Comminges tout le week-end) : 5€ | Spectacles au Chapikioske : 2€ | Cinéma Véo Grand Central : 6€ / 4€50

Le 9e art à l’honneur

Comme tous les ans depuis 1984, la bande dessinée se déploie dans la ville de Colomiers, et s’étend également en métropole.

Pendant 3 jours, un vaste programme est proposé : expositions, spectacles, ateliers, rencontres avec les auteurs, dédicaces, animations, et plein d’autres surprises et temps forts, notamment la présence de Blexbolex.

Pour cette édition 2023, 80 éditeurs et plus de 150 auteurs sont présents tout le week-end.

Lieux participants

À Colomiers :

Hall Comminges

Pavillon blanc Henri-Molina

Espace Lucien-Blazy

Square Saint-Exupéry

Cinéma Véo Grand Central

Chapikioske

Salle Gascogne

En métropole :

Odyssud (Blagnac)

Quai des Savoirs (Toulouse)

Dans les librairies :

BD Fugue Café (Toulouse)

Bédéciné (Toulouse)

Ellipses (Toulouse)

Floury Frères (Toulouse)

Gibert (Toulouse)

L’Autre Rive (Toulouse)

Le Chameau Sauvage (Toulouse)

Nouvelle Page (Pibrac)

Ombres Blanches (Toulouse)

Les Petits Ruisseaux (Toulouse)

La Préface (Colomiers)

Privat (Toulouse)

Renaissance (Toulouse)

Terra Nova (Toulouse)

Terres de Légendes (Toulouse)

Tire-Lire (Toulouse)

Programmation du festival à Colomiers

Vendredi 17 novembre

À 14h – Ouverture du festival au public

À 18h30 – Inauguration du festival – Hall Comminges

– Hall Comminges À 18h30 – Pyjama Party – Pavillon blanc – Piccolo conte

– Pavillon blanc – Piccolo conte De 18h30 à 20h30 – Atelier créatif – Pavillon blanc Henri-Molina

– Pavillon blanc Henri-Molina À 20h30 – Avant-première du film Mars Express – Cinéma Véo Grand Central

Samedi 18 novembre

De 10h à 17h – Salon de tatouages éphémères – Pavillon blanc Henri-Molina

– Pavillon blanc Henri-Molina De 10h30 à 12h30 – Atelier créatif – Pavillon blanc Henri-Molina

– Pavillon blanc Henri-Molina À 11h – Rencontre croisée avec Lisa Blumen et Camille Van Hoof – Cinéma Véo Grand Central

– Cinéma Véo Grand Central À 11h30 – Raconte-moi – Pavillon blanc – Piccolo conte

– Pavillon blanc – Piccolo conte À 14h – Rencontre avec Cyril Pedrosa – Cinéma Véo Grand Central

– Cinéma Véo Grand Central De 14h à 18h – Atelier créatif – Pavillon blanc Henri-Molina

– Pavillon blanc Henri-Molina À 14h30 – Concert dessiné Songbook – Chapikioske

– Chapikioske De 15h à 16h30 – Atelier « En forme ! » avec Anne-Margot Ramstein – Pavillon blanc Henri-Molina

– Pavillon blanc Henri-Molina À 15h30 – Rencontre croisée avec Jeremy Perrodeau et Clément Vuillier – Cinéma Véo Grand Central

– Cinéma Véo Grand Central À 15h30 – Raconte-moi – Pavillon blanc – Piccolo conte

– Pavillon blanc – Piccolo conte À 16h – Avant-première du film Mon ami robot – Cinéma Véo Grand Central

– Cinéma Véo Grand Central À 16h30 – Raconte-moi – Pavillon blanc – Piccolo conte

– Pavillon blanc – Piccolo conte À 17h – Rencontre autour du podcast La peau de l’Ours·e – Cinéma Véo Grand Central

– Cinéma Véo Grand Central À 17h – Catch Kids Club – Chapikioske

– Chapikioske À 18h – Avant-première du film Le grand magasin – Cinéma Véo Grand Central

Dimanche 19 novembre

De 10h à 17h – Salon de tatouages éphémères – Pavillon blanc Henri-Molina

– Pavillon blanc Henri-Molina À 10h30 – Rencontre avec Blexbolex – Cinéma Véo Grand Central

– Cinéma Véo Grand Central De 10h30 à 12h30 – Atelier créatif – Pavillon blanc Henri-Molina

– Pavillon blanc Henri-Molina À 11h – Avant-première du film Siroccco et le Royaume des Courants d’Air – Cinéma Véo Grand Central

– Cinéma Véo Grand Central À 11h30 – Raconte-moi – Pavillon blanc – Piccolo conte

– Pavillon blanc – Piccolo conte À 13h30 – Rencontre croisée avec Anne-Margot Ramstein et Laurie Agusti – Cinéma Véo Grand Central

– Cinéma Véo Grand Central De 14h à 18h – Atelier créatif – Pavillon blanc Henri-Molina

– Pavillon blanc Henri-Molina À 14h30 – Concert dessiné Songbook – Chapikioske

– Chapikioske À 15h – Rencontre créative avec Aurore Petit – Cinéma Véo Grand Central

– Cinéma Véo Grand Central De 15h à 16h30 – Atelier « Images et mouvements » avec Chloé Wary – Pavillon blanc Henri-Molina

– Pavillon blanc Henri-Molina À 15h30 – Raconte-moi – Pavillon blanc – Piccolo conte

– Pavillon blanc – Piccolo conte À 15h30 – Ciné-goûter L’incroyable Noël de Shaun le mouton – Cinéma Véo Grand Central

– Cinéma Véo Grand Central À 16h30 – Raconte-moi – Pavillon blanc – Piccolo conte

– Pavillon blanc – Piccolo conte À 17h – Match dessiné de roller derby – place Alex-Raymond ou Salle Gascogne

Pour aller plus loin

Programmation complète et détaillée (liste des auteurs et éditeurs présents, horaires des dédicaces, expositions, rencontres et ateliers en librairies, etc.) sur le site web du festival

Colomiers Colomiers Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T14:00:00+01:00 – 2023-11-17T19:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00

© affiche Simon Bailly