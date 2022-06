Colomb’in Rock Festival Colombe-lès-Vesoul, 13 août 2022, Colombe-lès-Vesoul.

Colomb’in Rock Festival

Rue du Stade Stade de foot Colombe-lès-Vesoul Haute-Saône Stade de foot Rue du Stade

2022-08-13 – 2022-08-14

Stade de foot Rue du Stade

Colombe-lès-Vesoul

Haute-Saône

Colombe-lès-Vesoul

Pour les 10 ans du festival, c’est une édition unique que nous vous proposons.

Une édition 100% Rock / 100% live / 100% Tributes avec 7 formations « au sommet de leur art », des tributes parmi les meilleurs au niveau européens voire mondiaux.

Sam.13.08 17h – Ouverture des portes

Sam.13.08 19h – CALO Experience – Tribute Calogero

Premier Tribute Cover Band Officiel de France, le Tribute CALO’Expérience a été reconnu parmi les meilleurs Tributes Bands de la scène européenne !

Aucune copie à l’original mais bien un groupe unique qui se veut différent, en proposant de l’originalité vocale tout en gardant l’esprit fidèle musical de CALOGERO lui-même. C’est donc avec la seconde tournée 2022/2023 « Safe Tour » que le groupe reprendra les routes de France et d’ailleurs.

Sam.13.08 21h – BOUNCE Bon Jovi Tributeband.

BOUNCE est sans aucun doute le tribute Bon Jovi le plus authentique d’Europe !

Le point central de ce spectacle énergique est le chanteur charismatique Olli HENRICH. Il n’est en aucun cas inférieur à l’original et a été choisi pour sa voix incroyable. En 2020, il termine second de The Voice en Allemagne.

Beaucoup sont devenus fans de Bon Jovi grâce à BOUNCE. …!

Sam.13.08 23h – Sunk // Green Day Tribute Band.

Débordant d’énergie, Sunk parcourt la discographie de Green Day de leur début fougueux à leur maturité actuelle.

Dim.14.08 15h – Ouverture des portes

Dim.14.08 17h – LIPSTICK joue BALAVOINE

Chanteur engagé, Daniel BALAVOINE avait cette rage de vivre et cette voix très haute et si singulière, qu’il est impossible de ne pas le reconnaitre de suite. Le groupe LIPSTICK vous emporte dans l’univers du « Chanteur » qui voulait « Sauver l’Amour ».

Dim.14.08 19h – The Blackberries – Tribute Cranberries

Plongez dans les années 90 avec « The Blackberries », tribute de The Cranberries. Ils se rapprochent au plus près des sons originaux et ainsi continuent à faire connaître les tubes de ce groupe mythique des années 90.

Dim.14.08 21h.08 -L.A.vation-The World’s Greatest Tribute to U2 – USA

L.A.vation est considéré comme l’un des meilleurs tribute U2 au monde !

Ils ont fidèlement conçu un show d’une précision incroyable avec une exécution musicale « inédite », tout en soulignant la passion des quatre gars de Dublin.

Ce véritable band international, reprend avec succès chacun des treize albums du groupe, qui plaira au public avec « With Or Without You », « Beautiful Day », « One » and « Vertigo ». Basé en Californie à Los Angeles (U.S.A), et après avoir joué dans de nombreux pays, le groupe sera présent sur scène à l’occasion des 10 ans du Colomb’in Rock Festival !

Dim.14.08 23h.08 – The Guns N’ Roses Experience – UK GnR Tribute

Considéré comme l’un des meilleurs Tributes au monde de Guns N’Roses, ils font partie de l’excellente tournée « The legends of Rock » qui ont joué dans tous les zéniths de France. Le tribute se produit partout dans le monde ! L’hommage Guns N’Roses le plus authentique et le meilleur au monde !

Le Colomb’in Rock Festival est un événement organisé par l’association C.A.L.C. de Colombe-lès-Vesoul avec le soutien de ses partenaires et le temps non compté de ses bénévoles.

Espace couvert de 1200m² – Parking – Buvette – Restauration sur place – Paiement CB – Accès P.M.R.

Information et billetterie : http://www.colombin-rock.fr – contact@colombin-rock.fr.

contact@colombin-rock.fr http://colombin-rock.fr/

Stade de foot Rue du Stade Colombe-lès-Vesoul

