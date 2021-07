Colomb’in Rock Festival Colombe-lès-Vesoul, 13 août 2021-13 août 2021, Colombe-lès-Vesoul.

Colomb’in Rock Festival 2021-08-13 17:00:00 – 2021-08-14 Stade de foot Rue du Stade

Colombe-lès-Vesoul Haute-Saône Colombe-lès-Vesoul

EUR 5 5 Colomb’in Rock 2021 : Une édition spéciale au vu du contexte. Nombre limité de places. 5€ = 1 Entrée + 4 jetons conso.

Ven.13 17h – Ouverture des portes.

Ven.13 19h – Tribute Gall Berger.

Michel Berger et France Gall, presque 20 ans de musique… Cela fait bientôt 30 ans que Michel Berger nous a quitté, et c’est désormais France Gall qui nous manque tout autant. Les mots, la musique sont toujours là. Ils rendent désormais hommage à ce couple de légende avec leur personnalité. Océane et Sébastien reprennent les nombreux tubes de France Gall et Michel Berger, elle au chant, et lui au piano.

Ven.13 21h – Black City plays Indochine.

Black City plays Indochine, le tribute belge incontournable, reprenant le répertoire inspiré des prestations live actuelles du groupe français Indochine. Après seulement 5 ans d’existence, ils ont eu le privilège de pouvoir jouer sur des scènes mythiques Belges comme le Spa Heroes festival, les Dolympiades. Quoi de mieux pour fêter les 40 ans de ce groupe légendaire que de terminer la soirée par ce fabuleux tribute !

Sam.14 17h – Ouverture des portes.

Sam.14 19h – Couleur Soul.

Auteur compositeur interprète navigant entre soul, pop et afro-blues. Bercé par des rythmes africains et amoureux de la musique, il grandit en écoutant et en s’inspirant d’artistes tels que Tracy Chapman, Otis Redding, Ray Charles ou encore Bob Marley. Alyoon, c’est la scène le rythme et la Couleur Soul.

Sam.14 21h – MUSEST the World’s no.1 MUSE Tribute.

MUSEST c’est simple, c’est l’hommage Muse No.1 du Monde !

Les bons groupes tribute Muse sont une rareté, parce qu’il est presque musicalement impossible d’égaler la même synergie et l’énergie de ce trio rock mondialement connu.

Musest est le seul hommage de Muse qui puisse le faire. Ce tribute néerlandais qui joue depuis 2007 presque tout le répertoire de Muse. Chaque chanson est passion, perfection et technique, combinée à une performance live écrasante, Musest est le tribute que vous devriez voir.

Sam.14 23h – Aberdeen plays Nirvana.

Monté par 3 musiciens passionnés, ce tribute est l’un des meilleurs en Europe rendant hommage à ce mytique groupe rock des anneés 90.

Aberdeen est le Tribute Band qui vous fera revivre fidèlement et en intégralité le répertoire de Nirvana avec la fougue et la passion caractéristiques du légendaire trio.

Aberdeen satisfera donc un large public mais également les FANS de Nirvana.

Le Colomb’in Rock Festival est un événement organisé par l’association C.A.L.C. de Colombe-lès-Vesoul avec le soutien de ses partenaires et le temps non compté de ses bénévoles.

Espace couvert de 700m² – Parking – Buvette – Restauration sur place – Paiement CB – Accès P.M.R.

Information et billetterie : http://www.colombin-rock.fr – contact@colombin-rock.fr.

contact@colombin-rock.fr http://colombin-rock.fr/

