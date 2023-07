4 VINS 10 MINUTES À BORD Colombiers, 12 juillet 2023, Colombiers.

Colombiers,Hérault

Laissez vous guider par Anaïs durant 1h30 de balade avec la compagnie Sunboat , elle vous fera déguster 4 vins de producteurs (très) locaux accompagnés de tapas.

Elle vous fera également profiter de son expérience et de son savoir sur le Canal du midi..

fin : . EUR.

Colombiers 34440 Hérault Occitanie



Let Anaïs guide you on a 1h30 tour with the Sunboat company, where she’ll taste 4 wines from (very) local producers, accompanied by tapas.

She’ll also share her experience and knowledge of the Canal du Midi with you.

Déjese guiar por Anaïs en un crucero de hora y media con la compañía Sunboat, donde degustará 4 vinos de productores (muy) locales acompañados de tapas.

También compartirá con usted su experiencia y sus conocimientos sobre el Canal du Midi.

Lassen Sie sich von Anaïs während einer 1,5-stündigen Fahrt mit der Gesellschaft Sunboat führen. Sie wird Ihnen vier Weine von (sehr) lokalen Produzenten zusammen mit Tapas servieren.

Sie wird Sie auch von ihrer Erfahrung und ihrem Wissen über den Canal du Midi profitieren lassen.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT LA DOMITIENNE