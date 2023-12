FÉÉRIE DE NOËL Colombiers, 24 décembre 2023 18:00, Colombiers.

Colombiers,Hérault

Venez nombreux le dimanche 24 décembre 2023 à partir de 18h sur la Place du IIIème Millénaire à Colombiers ! Un incroyable spectacle de lumières vous y attend, suivi d’un magnifique feu d’artifices. Ne manquez pas cette occasion de vivre un moment magique et enchanté en famille ou entre amis. Une soirée inoubliable en perspective !.

Colombiers 34440 Hérault Occitanie



Come and join us on Sunday December 24, 2023 from 6pm on the Place du IIIème Millénaire in Colombiers! An incredible light show awaits you, followed by a magnificent fireworks display. Don’t miss this opportunity to experience a magical, enchanted moment with family and friends. An unforgettable evening!

Vengan todos el domingo 24 de diciembre de 2023 a partir de las 18.00 horas en la plaza del III Milenio de Colombiers Le espera un increíble espectáculo de luces, seguido de un magnífico castillo de fuegos artificiales. No se pierda esta oportunidad de disfrutar de una velada mágica y encantada en familia o entre amigos. Una velada inolvidable

Kommen Sie zahlreich am Sonntag, den 24. Dezember 2023, ab 18 Uhr auf den Place du IIIème Millénaire in Colombiers! Dort erwartet Sie eine unglaubliche Lichtershow, gefolgt von einem wunderschönen Feuerwerk. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, einen magischen und verzauberten Moment mit der Familie oder mit Freunden zu erleben. Ein unvergesslicher Abend steht Ihnen bevor!

Mise à jour le 2023-12-04 par OT LA DOMITIENNE