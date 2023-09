RALLYE REZO POUCE EXPRESS Colombiers, 14 octobre 2023, Colombiers.

Colombiers,Hérault

Venez (re)découvrir l’autostop et le territoire en participant au Rallye

« Rézo Pouce Express, en Domitienne » le samedi 14 octobre 2023 !

Les équipes de La Domitienne et de son Office de tourisme vous ont préparé un circuit qui vous conduira au cœur des villages de La Domitienne, à la rencontre des pépites souvent méconnues de notre patrimoine !.

2023-10-14

Colombiers 34440 Hérault Occitanie



Come and (re)discover hitchhiking and the region by taking part in the

« Rézo Pouce Express, en Domitienne » on Saturday, October 14, 2023!

The teams from La Domitienne and its Tourist Office have put together a route that will take you to the heart of the villages of La Domitienne, to discover the often little-known nuggets of our heritage!

Venga a (re)descubrir el autostop y la región participando en el

« Rézo Pouce Express, en Domitienne » ¡el sábado 14 de octubre de 2023!

Los equipos de La Domitienne y de su Oficina de Turismo han preparado un recorrido que le llevará al corazón de los pueblos de La Domitienne, ¡para descubrir las pepitas, a menudo poco conocidas, de nuestro patrimonio!

Entdecken Sie das Trampen und die Region (wieder), indem Sie an der Rallye teilnehmen

« Rézo Pouce Express, en Domitienne » am Samstag, den 14. Oktober 2023!

Die Teams von La Domitienne und seines Fremdenverkehrsamtes haben für Sie eine Rundfahrt vorbereitet, die Sie durch die Dörfer von La Domitienne führt, um die oft unbekannten Nuggets unseres Kulturerbes zu entdecken!

Mise à jour le 2023-09-21 par OT LA DOMITIENNE