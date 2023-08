LES BACCHANALES Colombiers, 13 octobre 2023, Colombiers.

Colombiers,Hérault

Participez aux « Bacchanales au fil de l’eau » animées par le groupe « Alex et les bretelles », dégustez les vins de l’IGP Coteaux d’Ensérune, profitez du feu d’artifice..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

Colombiers 34440 Hérault Occitanie



Take part in the « Bacchanal along the water » animated by the group « Alex et les bretelles », taste the wines of the IGP Coteaux d’Ensérune, enjoy the fireworks.

Participe en la « Bacanal a lo largo del agua » animada por el grupo « Alex et les bretelles », deguste los vinos de la IGP Coteaux d’Ensérune, disfrute de los fuegos artificiales.

Nehmen Sie an den « Bacchanalien am Wasser » teil, die von der Gruppe « Alex et les bretelles » moderiert werden, probieren Sie die Weine der IGP Coteaux d’Ensérune und genießen Sie das Feuerwerk.

