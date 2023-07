CONCOURS DE PÉTANQUE Colombiers, 14 juillet 2023, Colombiers.

Colombiers,Hérault

Venez participer au concours de pétanque en doublette mêlée à Colombiers et démontrez votre talent de bouliste ! Vous vivrez des moments chaleureux et des parties animées. Dans l’après-midi, un concours express en deux manches gagnantes vous attend.

Dotation : 100€ plus les mises..

Come and take part in the pétanque doublette mêlée competition in Colombiers and show off your bouliste skills! You’ll enjoy warmth and lively games. In the afternoon, an express competition in two winning rounds awaits you.

Prize: 100? plus stakes.

Ven a participar en la competición de petanca de Colombiers y demuestra tu habilidad con los bolos Lo pasarás en grande y jugarás partidas muy animadas. Por la tarde, le espera un concurso exprés en dos rondas ganadoras.

Premio: 100 euros más apuestas.

Nehmen Sie am Boule-Wettbewerb « Doublette mêlée » in Colombiers teil und beweisen Sie Ihr Talent als Boulespieler! Sie werden herzliche Momente und lebhafte Partien erleben. Am Nachmittag erwartet Sie ein Express-Wettbewerb in zwei Gewinnrunden.

Preisgeld: 100? plus Einsätze.

