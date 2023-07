REPAS RÉPUBLICAIN Colombiers, 14 juillet 2023, Colombiers.

Colombiers,Hérault

Venez célébrer la République lors d’un Repas Républicain animé par le duo Sylvie Maubert et Yann Bellet, qui vous transporteront à travers leur musique entraînante.

N’oubliez pas d’apporter vos couverts..

2023-07-14 12:00:00 fin : 2023-07-14 . EUR.

Colombiers 34440 Hérault Occitanie



Come and celebrate the Republic at a Republican Meal hosted by the duo Sylvie Maubert and Yann Bellet, who will transport you with their lively music.

Don’t forget to bring your cutlery.

Venga a celebrar la República en una comida republicana ofrecida por el dúo Sylvie Maubert y Yann Bellet, que le transportarán con su animada música.

No olvide traer los cubiertos.

Feiern Sie die Republik bei einem Repas Républicain, das von dem Duo Sylvie Maubert und Yann Bellet moderiert wird, die Sie mit ihrer mitreißenden Musik mitreißen werden.

Vergessen Sie nicht, Ihr Besteck mitzubringen.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT LA DOMITIENNE