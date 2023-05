FÊTE DU VILLAGE DE COLOMBIERS: ORCHESTRE ABYSS, 23 juin 2023, Colombiers.

Ce Groupe AUDOIS va très vite se distinguer sur les Scènes du SUD de la France par son Originalité Scénique. ABYSS se démarque notamment dés sa Tournée 1996,avec un Décor Futuriste composé d’un Ecran circulaire de Projection, de 2 Ecrans Triangulaires de Rétroprojection, le tout en harmonie avec une Structure d’Eclairage innovante. Si bien que le Public qui cherche l’ambiance des Concerts va appré.

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . .

Colombiers 34440 Hérault Occitanie



This AUDOIS Group will very quickly distinguish itself on the Scenes of the SOUTH of France by its Scenic Originality. ABYSS stands out in particular from its 1996 Tour, with a Futuristic Décor composed of a circular Screen of Projection, 2 Triangular Screens of Retroprojection, the whole in harmony with an innovative Structure of Lighting. So much so that the public who are looking for the atmosp

Este Grupo AUDOIS se distinguirá muy rápidamente en los Escenarios del SUR de Francia por su Originalidad Escénica. ABYSS se distingue en particular desde su Gira de 1996, por una Decoración Futurista compuesta de una Pantalla de Proyección circular, 2 Pantallas de Retroproyección triangulares, el conjunto en armonía con una Estructura de Iluminación innovadora. Tanto es así que el público que bus

Diese Gruppe aus AUDOIS zeichnet sich auf den Bühnen Südfrankreichs sehr schnell durch ihre Originalität auf der Bühne aus. ABYSS zeichnete sich bereits auf ihrer Tournee 1996 durch ein futuristisches Bühnenbild aus, das aus einer kreisförmigen Projektionswand, zwei dreieckigen Rückprojektionswänden und einer innovativen Beleuchtungsstruktur bestand. Das Publikum, das die Atmosphäre der Konzerte s

