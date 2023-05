CHILL’ AU MALPAS: CONCERT AVEC LE DUO MAR Chemin du Malpas, 28 mai 2023, Colombiers.

Rendez-vous tous les derniers dimanches du mois à la maison du Malpas, pour une soirée détente sur les chiliennes ou allongés dans l’herbe. Profitez d’une ambiance musicale et dégustez les vins d’un vigneron V&D..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . .

Chemin du Malpas

Colombiers 34440 Hérault Occitanie



Meet every last Sunday of the month at the Malpas house, for a relaxing evening on the chiliennes or lying in the grass. Enjoy a musical atmosphere and taste the wines of a V&D winemaker.

Reúnase cada último domingo de mes en la Maison du Malpas, para pasar una tarde relajante en las chiliennes o tumbado en la hierba. Disfrute de un ambiente musical y deguste los vinos de un viticultor de V&D.

Treffen Sie sich jeden letzten Sonntag im Monat im Maison du Malpas, um einen entspannten Abend auf den Chiliennes oder im Gras liegend zu verbringen. Genießen Sie die musikalische Untermalung und probieren Sie die Weine eines V&D-Winzers.

