LANCEMENT DU JEU DE PISTE: L’ESPRIT DE L’EAU, 18 mai 2023, Colombiers.

C’est une histoire d’amitié incroyable qui se créé entre Ribambelle la grenouille et une goutte d’eau ! Mais aussi une histoire de respect !

A partir du 18 mai 2023, aide Ribambelle à mettre en sécurité Goutte à travers une aventure pleine de rebondissement !.

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 . .

Colombiers 34440 Hérault Occitanie



It is a story of incredible friendship that is created between Ribambelle the frog and a drop of water! But also a story of respect!

From May 18, 2023, help Ribambelle to put in safety Goutte through an adventure full of rebound!

Es una increíble historia de amistad entre la rana Ribambelle y una gota de agua ¡Pero también una historia de respeto!

A partir del 18 de mayo de 2023, ¡ayuda a Ribambelle a mantener a salvo a Goutte en una aventura llena de sorpresas!

Es ist eine Geschichte über eine unglaubliche Freundschaft, die sich zwischen dem Frosch Ribambelle und einem Wassertropfen entwickelt! Aber auch eine Geschichte über Respekt!

Ab dem 18. Mai 2023 kannst du Ribambelle dabei helfen, Tropfen in Sicherheit zu bringen, indem du ein Abenteuer voller Überraschungen erlebst!

Mise à jour le 2023-04-21 par OT LA DOMITIENNE