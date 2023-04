RENCONTRE AVEC JUSTINE AUGIER, 12 mai 2023, Colombiers.

Rencontre avec l’écrivaine autour de « Croire. Sur les pouvoirs de la littérature » (Actes Sud).

La librairie Clareton des Sources sera présente pour la vente d’ouvrages dès 18h30.

Justine Augier (« De l’ardeur », « Par une espèce de miracle »…) qui pratique et incarne une forme de pudeur et d’éthique littéraire assez uniques voit son projet d’écrire sur la littérature comme lieu de l’engagement..

Meeting with the writer around « Croire. Sur les pouvoirs de la littérature » (Actes Sud).

The bookstore Clareton des Sources will be present for the sale of books from 18:30.

Justine Augier (« De l’ardeur », « Par une espèce de miracle »…) who practices and embodies a form of modesty and literary ethics quite unique sees her project to write about literature as a place of commitment.

Encuentro con el escritor sobre « Croire. Sur les pouvoirs de la littérature » (Actes Sud).

La librería Clareton des Sources estará presente para vender libros a partir de las 18.30 h.

Justine Augier (« De l’ardeur », « Par une espèce de miracle »…), que practica y encarna una forma bastante singular de modestia y ética literaria, ve en su proyecto de escribir sobre literatura un lugar de compromiso.

Treffen mit der Schriftstellerin zu ihrem Buch « Croire. Sur les pouvoirs de la littérature » (Actes Sud).

Die Buchhandlung Clareton des Sources wird ab 18:30 Uhr anwesend sein und ihre Werke verkaufen.

Justine Augier (« De l’ardeur », « Par une espèce de miracle »…), die eine ziemlich einzigartige Form von Schamhaftigkeit und literarischer Ethik praktiziert und verkörpert, sieht ihr Projekt, über die Literatur als Ort des Engagements zu schreiben.

