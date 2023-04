FÊTE DES CITROUILLES – 27ÈME ÉDITION Les Jardins des Renaudies, 8 octobre 2023, Colombiers-du-Plessis.

80 variétés de cucurbitacées sont cultivées sur place et sont l’occasion de vous proposer une grande fête autour de ce thème. Vente de citrouilles, nombreuses animations, marché gourmand….

2023-10-08 à ; fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

Les Jardins des Renaudies Les Mézerais

Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire



80 varieties of cucurbits are cultivated on the spot and are the occasion to propose you a big festival around this theme. Pumpkin sale, numerous animations, gourmet market…

80 variedades de cucurbitáceas se cultivan in situ y son la ocasión de ofrecerle un gran festival en torno a este tema. Venta de calabazas, numerosas actividades, mercado gourmet…

80 verschiedene Sorten von Kürbisgewächsen werden vor Ort angebaut und sind Anlass, Ihnen ein großes Fest rund um dieses Thema zu bieten. Verkauf von Kürbissen, zahlreiche Animationen, Gourmetmarkt…

Mise à jour le 2023-01-01 par eSPRIT Pays de la Loire