ATELIER D’ÉCRITURE À COLOMBIERS Colombiers, vendredi 9 février 2024.

ATELIER D’ÉCRITURE À COLOMBIERS Colombiers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 16:00:00

fin : 2024-02-09 18:00:00

Ecrivain en herbe ou amateur éclairé, retrouvez le plaisir d’écrire et laissez-vous guider par votre inspiration. Un moment convivial autour des mots et de la lecture. (Sur inscription)

Avec Monique.

Ecrivain en herbe ou amateur éclairé, retrouvez le plaisir d’écrire et laissez-vous guider par votre inspiration. Un moment convivial autour des mots et de la lecture. (Sur inscription)

Avec Monique.

.

4 Rue des Écoles

Colombiers 34440 Hérault Occitanie mediatheque.colombiers@ladomitienne.com



L’événement ATELIER D’ÉCRITURE À COLOMBIERS Colombiers a été mis à jour le 2024-01-18 par OT LA DOMITIENNE