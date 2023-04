MAI QUE MAI ! DIVENDRES -JOURNÉE DE LA CORNEMUSE, 19 mai 2023, Colombières-sur-Orb.

10h30-12H30 : Jeux d’anches et de roseaux avec Mimmo Morello – Stage de chant avec Le Tre Sorelle

10h30-17h00 : 3 stages de cornemuses

14h00 : Balade : Los babaus les petites bêtes

17h30-18h30 : « còrnamusas occitanas peus nuls » par Joan-Miquèu Espinasse

18h30 : Echange avec trois cornemuseux

21h00 : Scène ouverte mené par Joan-Miquèu Espinasse

22h00 : Balèti avec Frères de Sac 4tet.

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-19 . EUR.

Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie



10h30-12H30 : Reeds and reeds games with Mimmo Morello – Singing workshop with Le Tre Sorelle

10h30-17h00 : 3 bagpipe workshops

2:00 pm: Stroll: Los babaus the little beasts

17h30-18h30 : » còrnamusas occitanas peus nuls » by Joan-Miquèu Espinasse

18:30 : Exchange with three bagpipers

9:00 pm: Open stage led by Joan-Miquèu Espinasse

10:00 pm: Balèti with Frères de Sac 4tet

10.30-12.30: Juegos de cañas y lengüetas con Mimmo Morello – Taller de canto con Le Tre Sorelle

10.30-17.00 h: 3 cursos de gaita

14h00: Paseo: Los babaus, las pequeñas bestias

17h30-18h30 : » còrnamusas occitanas peus nuls » por Joan-Miquèu Espinasse

18h30 : Intercambio con tres gaiteros

21h00 : Escenario abierto dirigido por Joan-Miquèu Espinasse

22h00: Balèti con Frères de Sac 4tet

10.30-12.30 Uhr: Schilfrohr- und Rohrblatt-Spiele mit Mimmo Morello – Gesangsworkshop mit Le Tre Sorelle

10.30-17.00 Uhr: 3 Praktika für Dudelsäcke

14.00 Uhr: Spaziergang: Los babaus die kleinen Tiere

17.30-18.30 Uhr: « còrnamusas occitanas peus nuls » von Joan-Miquèu Espinasse

18.30 Uhr: Austausch mit drei Dudelsackspielern

21.00 Uhr: Offene Bühne, geleitet von Joan-Miquèu Espinasse

22.00 Uhr

