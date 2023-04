Le Château de Colombières illuminé pour Pierres en Lumières Château de Colombières, 13 mai 2023, Colombières.

Illuminée, la forteresse de Colombières offre un spectacle grandiose qui vous transporte hors du temps. Muni de votre lanterne et d’un appareil photo, laissez-vous impressionner par cette merveille de la Normandie Médiévale et vivez la minute-surprise que le château vous réserve !.

2023-05-13 à 21:30:00 ; fin : 2023-05-13 23:00:00. .

Château de Colombières

Colombières 14710 Calvados Normandie



Illuminated, the fortress of Colombières offers a grandiose show that will transport you out of time. Equipped with your lantern and a camera, let yourself be impressed by this marvel of medieval Normandy and experience the minute surprise that the castle has in store for you!

Iluminada, la fortaleza de Colombières ofrece un espectáculo grandioso que le transportará fuera del tiempo. Armado con su linterna y una cámara de fotos, déjese impresionar por esta maravilla de la Normandía medieval y experimente la minuciosa sorpresa que el castillo le tiene reservada

Die beleuchtete Festung von Colombières bietet ein großartiges Schauspiel, das Sie aus der Zeit reißt. Mit Ihrer Laterne und einem Fotoapparat ausgestattet, lassen Sie sich von diesem Wunder der mittelalterlichen Normandie beeindrucken und erleben Sie die Überraschungsminute, die die Burg für Sie bereithält!

Mise à jour le 2023-04-09 par Conseil Départemental