Haute-Marne Visitez un colombier du XVIIIe siècle Colombier Chalindrey, 16 septembre 2023, Chalindrey. Visitez un colombier du XVIIIe siècle Samedi 16 septembre, 14h00 Colombier Profitez de l’ouverture exceptionnelle du colombier pour découvrir ce lieu à l’architecture unique. Colombier Place Carnot 52600 Chalindrey Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est 0325885017 Inscrit au titre des Monuments Historiques en 1975, le colombier situé place Carnot est un imposant bâtiment du XVIIIe siècle. De forme ronde, il présente une base en pierre de taille, une randière à mi-hauteur et une toiture conique couverte en tuiles plates. L’envol des pigeons s’effectue par une élégante lucarne. En savoir plus : https://www.tourisme-langres.com/objets_fichiers/fichiers_fr/Depliant_Colombiers_et_Pigeonniers_du_Pays_de_Langres.pdf parking place Carnot Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

