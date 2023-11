Tragédie, New Edit – Olivier Dubois L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES, 29 mars 2024, COLOMBES.

Tragédie, New Edit – Olivier Dubois L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES. Un spectacle à la date du 2024-03-29 à 20:00 (2024-03-29 au ). Tarif : 35.2 à 35.2 euros.

L’Avant Seine / Théâtre de Colombes (L.1-1118690;2-1118322;3-1118323) présente ce spectacle. Tragédie, new edit – Olivier DuboisMetteur en scène : Olivier DuboisGenres : Danse contemporaine Âge : Tout public dès 14 ans Durée : 1h30Véritable monument de la danse contemporaine, joué sur les plus grandes scènes mondiales, la pièce Tragédie compose une sculpture vivante de corps donnant à voir une sensation vertigineuse d’un monde éternellement en marche. Un déferlement d’émotions et de mouvements d’une captivante beauté.Dans un rythme de percussions massives, le grand cycle de la vie s’expose sous la forme d’une quête perpétuelle, tambour battant. Les 18 interprètes, dont la nudité totale les débarrasse des normes sociales, manifestent leur appartenance à la communauté des êtres humains, toutes époques confondues. Dans un jeu d’apparition et de disparition, les corps, magnifiés par une lumière quasi surnaturelle, nous entraînent dans un voyage dans le temps et l’inconscient collectif, à la recherche d’un destin commun. De ces corps sublimement affranchis, s’appréhendent l’essence et l’éternelle énergie de l’Humanité. Un choc !Informations pratiques :Evénement en placement numéroté. Vous devrez passer au guichet du théâtre le soir du spectacle pour échanger les billets.PMR : 01 56 05 00 76 Olivier Dubois Olivier Dubois

L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES COLOMBES 88, rue Saint Denis Hauts-de-Seine

