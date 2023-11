Les Quatre Saisons – Concert de La Loge et Mourad Merzouki L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES, 12 mars 2024, COLOMBES.

Les Quatre Saisons – Concert de La Loge et Mourad Merzouki L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES. Un spectacle à la date du 2024-03-12 à 20:00 (2024-03-12 au ). Tarif : 35.2 à 35.2 euros.

L’Avant Seine / Théâtre de Colombes (L.1-1118690;2-1118322;3-1118323) présente ce spectacle. Les Quatre Saisons – Concert de La Loge et Mourad MerzoukiGenres : Concert, Danse Âge : Tout public Durée : 1h 10minLa virtuosité instrumentale du Concert de La Loge se conjugue à une chorégraphie aérienne signée Mourad Merzouki. Une relecture en 3 dimensions de l’œuvre symphonique majeure de Vivaldi.Alors que le génie du célèbre compositeur vénitien nous laisse déjà entrevoir le tourbillon des saisons, entre orages, crispations des vents glacés et brises d’été, les sons puissants sont ici ravivés dans une véritable expérience amplifiée. Julien Chauvin, violon solo de l’orchestre, réintègre le propos narratif et théâtral du chef d’œuvre à son interprétation musicale pour en proposer une création captivante. Les musiciens de l’orchestre deviennent acteurs, voire chanteurs et dialoguent avec les danseurs. La chorégraphie virevoltante ponctue et sublime les vibrations sonores donnant vie à un spectacle total.Informations pratiques :Evénement en placement numéroté. Vous devrez passer au guichet du théâtre le soir du spectacle pour échanger les billets.PMR : 01 56 05 00 76 Les Quatre Saisons Les Quatre Saisons

L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES COLOMBES 88, rue Saint Denis Hauts-de-Seine

