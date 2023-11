L’endormi – Estelle Savasta L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES, 5 mars 2024, COLOMBES.

L’endormi – Estelle Savasta L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES. Un spectacle à la date du 2024-03-05 à 20:00 (2024-03-05 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

L’Avant Seine / Théâtre de Colombes (L.1-1118690;2-1118322;3-1118323) présente ce spectacle. L’endormi – Estelle SavastaGenres : Récit rap Âge : Tout public dès 9 ans Durée : 50minEntre théâtre et concert rap, L’Endormi est un récit pour la jeunesse inspiré d’un dramatique fait divers. Volontairement plus optimiste que la réalité, la fable réécrite par Sylvain Levey et mise en scène par Estelle Savasta traite avec tendresse du désir de vérité.« Maman dit qu’Isaac se repose, ailleurs ». C’est en tout cas ce que tout le monde fait croire à Victoire, sa petite sœur de 1o ans, qui se rend bien compte que quelque chose cloche. Si Isaac se repose, pourquoi n’est-il pas dans sa chambre? La jeune Victoire prend corps ici à travers la voix grave et profonde du conteur-rappeur engagé Marc Nammour. Sur scène, accompagnées de la musique de son acolyte Valentin Durup, ses paroles viennent frapper de plein fouet, telles des uppercuts, pour mettre des mots sur l’indicible et finalement déjouer les pires pronostics. Empreinte d’une bienveillante poésie, la pièce mixe les styles pour scander une ode à la vie.Informations pratiques :Evénement en placement numéroté. Vous devrez passer au guichet du théâtre le soir du spectacle pour échanger les billets.PMR : 01 56 05 00 76 Estelle Savasta Estelle Savasta

Votre billet est ici

L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES COLOMBES 88, rue Saint Denis Hauts-de-Seine

24.2

EUR24.2.

