L’Avant Seine / Théâtre de Colombes (L.1-1118690;2-1118322;3-1118323) présente ce spectacle. Youn Sun NahGenres : Jazz Âge : Tout public Durée : 1hLa chanteuse jazz coréenne Youn Sun Nah illumine les plus grandes scènes du globe avec un univers musical aussi singulier que multiple. Interprète à la maîtrise vocale unique, elle se nourrit de ses rencontres et de ses voyages réels ou introspectifs, pour nous livrer des chansons aussi fragiles qu’intenses.Improvisatrice hors pair jouant d’une palette de techniques vocales riches et complexes, l’artiste à la voix envoûtante est capable d’interpréter les émotions les plus fines avec une rare intensité. Sur scène, en duo avec le pianiste reconnu Bojan Z, elle déploie avec tout son sens de la nuance et une touche de délicatesse un recueil de chansons ayant marqué sa vie. Oscillant entre sonorités jazz et folk teintées de pop, l’artiste use de son talent aux possibilités infinies, sublimé lors d’un véritable moment de partage.Informations pratiques :Evénement en placement numéroté. Vous devrez passer au guichet du théâtre le soir du spectacle pour échanger les billets.PMR : 01 56 05 00 76 Youn Sun Nah Youn Sun Nah

L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES COLOMBES 88, rue Saint Denis Hauts-de-Seine

