Kery James – A Huis Clos

21 décembre 2023, 20:00
L'Avant Seine / Théâtre de Colombes
Tarif : 35.2 euros

A HUIS CLOS
Kery James
Metteur en scène : Marc Lainé
Genre : Théâtre contemporain
Durée : 1h30

Légende du rap française, Kery James est aussi reconnu pour ses pièces aux sujets de société toujours sensibles au sein desquelles il se pose en porte-parole. De manière engagée, A Huis clos aborde de front une justice à deux vitesses. Soulaymaan, jeune banlieusard interprété par Kery James, est aujourd'hui devenu avocat. Quand son frère Demba est abattu par un agent de police, Soulaymaan en est fortement affecté, sans pour autant être ébranlé dans ses convictions sur la neutralité de la justice. Selon lui, ce sont les choix de Demba qui l'ont mené à cette fin tragique mais il est convaincu que celui qui a tué son grand frère sera toutefois condamné. Or, le policier est acquitté. Là, quelque chose se brise en Soulaymaan. Désillusionné, animé par la colère, Soulaymaan pénètre de force dans l'appartement spacieux du juge Héraut avec la ferme intention de faire justice lui-même.

Informations pratiques :
Evénement en placement numéroté. Vous devrez passer au guichet du théâtre le soir du spectacle pour échanger les billets.
A partir de 14 ans
PMR : 01 56 05 00 76

88, rue Saint Denis
COLOMBES
Hauts-de-Seine

