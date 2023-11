La Marche Bleue « Maison d’en face » par Léo Walk L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES, 1 décembre 2023, COLOMBES.

La Marche Bleue « Maison d’en face » par Léo Walk L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:00 (2023-12-01 au ). Tarif : 35.2 à 35.2 euros.

L’Avant Seine / Théâtre de Colombes (L.1-1118690;2-1118322;3-1118323) présente ce spectacle. Genre : Danse Âge : Tout public dès 10 ans Durée : 1h Le chorégraphe et danseur Léo Walk se détache des codes du hip-hop de ses débuts au profit d’un mouvement hybride et graphique. Dans un espace de vie partagé, neuf jeunes interprètes aux techniques protéiformes racontent beaucoup de leur époque et de leurs relations. Le palmarès est impressionnant pour cet artiste de 28 ans aux prestigieuses collaborations. Accompagné à la composition musicale par Flavien Berger, entre mid-tempo et électro dynamique, Léo Walk nous invite dans l’univers feutré d’une pièce à vivre aux allures minimalistes. Les neuf interprètes riches d’univers artistiques variés (contorsion, électro, classique, breakdance…) s’approprient l’espace scénique pour en esquisser un tableau organique, mêlant les gestes comme les sentiments. Entre douceur et énergie, ils évoluent, en quête d’autre chose, loin du tumulte extérieur. Informations pratiques :Evénement en placement numéroté. Vous devrez passer au guichet du théâtre le soir du spectacle pour échanger les billets.PMR : 01 56 05 00 76 La Marche Bleue

L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES COLOMBES 88, rue Saint Denis Hauts-de-Seine

