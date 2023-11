Andre Manoukian Anouch L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES, 24 novembre 2023, COLOMBES.

Andre Manoukian Anouch L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:00 (2023-11-14 au ). Tarif : 35.2 à 35.2 euros.

LES GRANDS CONCERTS (L-R-2022-008782 / L-R-2022-008790 L-R-2022-008792) présente ce concert André Manoukian nous embarque vers le Levant de ses ancêtres, guidé par les Balkanes qui ont mêlé leurs voix bulgares au jazz atmosphérique de son trio. Musicien, compositeur connu pour ses envolées lyriques, André Manoukian est un grand passionné de jazz. Aussi à l’aise sur scène au piano qu’à la radio dans ses chroniques musicales ou à la télé en tant que juré pour la Nouvelle Star, il laisse une empreinte indéfectible à tous les amoureux de la musique. Pygmalion et musicien hyper sensible, il est avant tout un pianiste ouvert aux influences.Lorsqu’on trébuche, pour se rattraper, on fait des petits pas. L’accident crée la danse. Les rythmes impairs « Alaturka », les notes frottées, les timbres d’Orient, les maqâms dans un chatoiement festif de polyphonies bulgares, de chamane latine, de tablas indiens, de polyrythmies flamenco qui nous emmènent vers la seule folie qui vaille, entre la transe et la tranquillité. Depuis 10 ans, fidèle à la même équipe de musiciens, André Manoukian se ré-oriente sur une carte du tendre vers l’Arménie de ses ancêtres. Anouch a inspiré la chanson qui donne son titre à l’album. C’est une marche. Et ça tombe bien, Anouch était une randonneuse. Anouch était sa grand-mère. En 1915 elle a parcouru à pied 1000 km d’Amasya à Deir es-Zor. «Si elle a survécu, c’est qu’elle avait une grande gueule et qu’elle a su émouvoir le commandant turc du convoi qui la déportait. Anouch, en arménien, ça veut dire doux, sucré. Ça tombe bien, la musique c’est du sacré et … du sucré.» (André Manoukian).Distribution / Programmation :André Manoukian trio Dafne Kritharas, chant Trio Balkanes, chantN° de téléphone accès PMR : 04 78 38 09 09Informations d’accès : Parking Bourse Lyon 2 / métro et bus arrêt CordeliersAvant chœur : Carré orSérie 1 : Catégorie 1Série 2 : Catégorie 2 André Manoukian, André Manoukian Trio André Manoukian, André Manoukian Trio

Votre billet est ici

L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES COLOMBES 88, rue Saint Denis Hauts-de-Seine

35.2

EUR35.2.

