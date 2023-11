Sinfonia Eroïca – Michèle Anne de Mey L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES, 22 novembre 2023, COLOMBES.

Sinfonia Eroïca – Michèle Anne de Mey L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 20:00 (2023-11-22 au ). Tarif : 35.2 à 35.2 euros.

L’Avant Seine / Théâtre de Colombes (L.1-1118690;2-1118322;3-1118323) présente ce spectacle. Genre : Danse Âge : Tout public dès 12 ans Durée : 1h30 La chorégraphe francophone Michèle Anne de Mey reprend Sinfonia Eroïca, pièce couronnée de succès depuis sa création en 199o, avec un romantisme et une subtilité sublimement renouvelés. Sur l’œuvre majeure de Beethoven, les couples se font et se défont dans un jeu jubilatoire. Réunissant deux classiques ultimes, l’un musical, l’autre chorégraphique, Michèle Anne de Mey a marqué l’histoire des arts avec cette alternance d’instants suspendus entre légèreté et gravité, mouvement et recueillement. L’unisson des corps de cette nouvelle génération de danseurs s’opère dans une parade amoureuse aérienne, offrant des moments de pure magie. Ici, l’énergie épouse l’émotion et le geste fait corps avec la musique dans un élan collectif réinventé. Les interprètes créent des relations profondes et emportent tout sur leur passage entre rites de séduction, portés acrobatiques, ambiguïté des rapports humains dans un jeu de va-et-vient brillamment exécuté. Informations pratiques :Evénement en placement numéroté. Vous devrez passer au guichet du théâtre le soir du spectacle pour échanger les billets.PMR : 01 56 05 00 76 Michèle Anne de Mey Michèle Anne de Mey

Votre billet est ici

L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES COLOMBES 88, rue Saint Denis Hauts-de-Seine

35.2

EUR35.2.

Votre billet est ici