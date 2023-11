Certe Mathurin – Tout S’explique! L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES, 9 novembre 2023, COLOMBES.

Certe Mathurin – Tout S’explique! L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 20:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 35.2 à 35.2 euros.

L’Avant Seine / Théâtre de Colombes (L.1-1118690;2-1118322;3-1118323) présente ce spectacle. Genres : Humour, one man show Âge : Tout public dès 12 ans Durée : 1h Quel que soit le sujet, ce pédagogue du rire n’a pas son pareil pour jouer avec les paradoxes au moyen d’argumentations irréfutables, de démonstrations irrésistibles et de blagues bien senties. Amoureux des mots à l’élocution express et à l’expérience scénique accomplie, l’humoriste traite de l’argent et de son pouvoir mais aussi des mythes de la vie quotidienne et de ces petites réalités dont on se passerait bien d’être les sujets. Avec une écriture singulière et de la dérision à revendre, il interroge le fondement de nos sociétés et invite à s’en moquer, en en soulignant l’absurdité. Prix de l’immobilier parisien, délires de milliardaires, relations tarifées, méthodes éducatives… À travers une succession d’anecdotes et de blagues à bâtons rompus, le show tranche dans le vif du sujet avec une rare acuité et une sagacité hors norme. Informations pratiques :Evénement en placement numéroté. Vous devrez passer au guichet du théâtre le soir du spectacle pour échanger les billets.PMR : 01 56 05 00 76 Certe Mathurin

Votre billet est ici

L’AVANT SEINE THEATRE DE COLOMBES COLOMBES 88, rue Saint Denis Hauts-de-Seine

35.2

EUR35.2.

Votre billet est ici