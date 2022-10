Aux marches du palais #2 ~ Cuisinez la Normandie Le WIP, la Cité de chantier,, 4 novembre 2022 09:30, Colombelles.

Vendredi 4 novembre, 09h30 Sur place Payant (tarif adulte et plus de 10 ans : 45 €/personne), sur inscription. https://www.helloasso.com/associations/le-dit-de-l-eau/evenements/aux-marches-du-palais-2, 06 23 22 1 3 37, http://www.leditdeleau.fr

Le Dit de l'Eau propose une rencontre sensorielle de création partagée croisant l'observation et l'expérimentation scientifique, la gastronomie moléculaire, la cuisine en lien avec la musique.

Atelier – Performance hybride science/gastronomie moléculaire/ cuisine/musique

Le Dit de l’Eau propose une expérience de création partagée croisant l’observation et l’expérimentation scientifique (physique, chimie), la gastronomie moléculaire, la cuisine et la musique.

Différents menus seront proposés pour la saison d’automne. Les participants choisissent un menu comportant une pièce musicale et des aliments associés. La musique guidera la cadence de création du plat, ses couleurs guideront le choix des produits cuisinés.

Denrées végétales ou animales des terroirs de Normandie, musique, menu, dressage s’accordent à travers des couleurs gustatives et musicales pour une expérience sensible de la cuisine.

La cuisine fera naître le son, le geste. Une recette, un plat peut devenir partition.

Un événement en partenariat avec le WIP, Tiers-lieu à Colombelles, et la région Normandie dans le cadre de l’événement Cuisinez la Normandie.

Le WIP, la Cité de chantier, Rue des Ateliers, 14460 Colombelles 14460 Colombelles Calvados

vendredi 4 novembre – 09h30 à 12h30