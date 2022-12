Colombelles, du village rural à la cité ouvrière Colombelles Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

2023-04-15 14:00:00 – 2023-04-15 16:00:00

Calvados Colombelles Visite du patrimoine de Colombelles : l’église Saint-Martin (XIIe siècle), l’église orthodoxe Saint-Serge, les constructions de la municipalité communiste des années 1930, la reconstruction.

Une visite proposée par Patrice Gourbin.

