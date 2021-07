Colo’apprenante du CVIFS – Sport et nature Campus de Saint-Christophe, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Masseube.

Colo’apprenante du CVIFS – Sport et nature

du samedi 17 juillet au vendredi 23 juillet à Campus de Saint-Christophe

La finalité de la colo’apprenante est de travailler sur l’importance des valeurs que composent le sport, l’animation, et la culture : – La solidarité – La tolérance – La proximité – Le partage Renforcer les connaissances dans un développement global : • En s’appuyant sur la découverte de l’historique local au travers de visite, et des activités sportives ; • En mettant en adéquation la démarche scientifique avec les apprentissages ; • Par une prise en charge de qualité des temps de renforcements ; • En éveillant la curiosité et l’intérêt chez les enfants. Favoriser le vivre ensemble au travers du choix des activités et de la mise en place de la vie collective : • En développant les ateliers créatifs ; • En sensibilisant les enfants à une conscience citoyenne ; • Par la mise en place de règles collectives adéquates. Organiser les rythmes des activités au sein de la vie quotidienne en fonction des besoins des enfants • En alternant les activités, les modes d’apprentissage et en respectant la progression pédagogique ; • En mêlant judicieusement les activités physiques et sportives avec la découverte et les apports de connaissances. Activités Colo’apprenante Nous nous efforçons continuellement de prendre en compte les envies et les besoins de chacun. Avec le CVIFS, c’est l’assurance d’une pratique sportive ludique, efficace et adaptée à tous. Des animations de découverte sur : – Faune et flore en milieu aquatique ; – Sensibilisation à l’écologie et l’environnement lors d’un parcours en canoë sur le Lac de la Gimone ; – Apprentissage de la pêche avec un guide de la fédération départementale de la Haute-Garonne de la pêche ; – Une course d’orientation, afin de travailler sur la capacité d’orientation avec une carte topographique et une boussole, sensibilisation des mouvement géologiques, en collaboration avec la fédération départementale des courses d’orientations ; – Visite de l’Abbaye de Saint Bertrand du Comminges ; – Visite de la Villa Gallo-Romaine de Montmaurin ; – Des randonnées et des pique-niques ; – Atelier cuisine ; Atelier scientifique ; Découverte des étoiles. 7 séjours possibles sur la période : S1 – Samedi 10 au Vendredi 16 Juillet 2021 S2 – Samedi 17 au Vendredi 23 Juillet 2021 S3 – Samedi 24 au Vendredi 30 Juillet 2021 S4 – Samedi 31 au Vendredi 6 Août 2021 S5 – Samedi 7 au Vendredi 13 Août 2021 S6 – Samedi 14 au Vendredi 20 Août 2021 S7 – Samedi 21 au Vendredi 27 Août 2021 Cf détail document projet pédagogique.

Transport assuré par l’organisateur au départ de Toulouse

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Campus de Saint-Christophe 32140 Masseube Masseube Gers



