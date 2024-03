Colo’ Tour de l’Indre 2024 salle des fêtes Lye, mardi 19 mars 2024.

Colo’ Tour de l’Indre 2024 Programme de prévention santé itinérant Mardi 19 mars, 14h00 salle des fêtes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T14:00:00+01:00 – 2024-03-19T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-19T14:00:00+01:00 – 2024-03-19T18:00:00+01:00

Les délégués MSA Berry-Touraine et les acteurs de la prévention du département s’associent pour venir à votre rencontre, au plus près du terrritoire, pour vous proposer de participer à un parcours prévention ludique et ouvert à tous.

Le Café Bleu : Espace santé prévention

Animés par des professionnels de santé du territoire, le parcours santé prévention permet une approche coordonnée et s‘adresse à toute personne désireuse de (re) prendre en main sa santé. Un accompagnement personnalisé, vers les soins le cas échéant : prise de RDV, recherche de professionnels de santé, tests et dépistages, est possible sur un espace confidentiel.

Avec le soutien des associations du territoires comme familles rurales ou l’Asept CVL, accédez gratuitement aux animations favorables à votre santé : randonnées, ateliers cuisine, spectacle.

Pour La promotion santé pour tous et partout,

Bienvenue au Colo’ Tour édition sport santé!

salle des fêtes Lye 36 Lye 36600 Indre Centre-Val de Loire