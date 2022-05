COLO SPORTS NAUTIQUES A ARCACHON ET MOISSAC ARCACHON La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

du samedi 6 août au samedi 20 août à ARCACHON

Ce séjour se déroulera en deux étapes : – Du 6 au 13 août sur la côte atlantique, au célèbre camping des Flots bleus à la Teste de Buch. Au programme : baignades en mer, surf, plage, Dune du Pilat, découverte du bassin d’Arcachon… – Du 13 au 20 août dans le Tarn-et-Garonne, à Moissac. Au programme : piscine, canoë et autres sports nautiques, découverte des Gorges de l’Aveyron, nuit en bivouac…

Sur inscription en fonction des places disponibles

Colo sports nautiques en deux étapes, la côte atlantique et le Tarn-et-Garonne.

