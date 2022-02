COLO Speak English in Puycelsi *24-30 avril 2022* Lieu-dit Lascroux 81140 Puycelsi Puycelsi Catégories d’évènement: Puycelsi

Amazing ! Ici, pas de salle de cours, tu fais facilement des progrès grâce à des activités et des jeux toute la journée ! C’est un séjour de folie : 100% anglais, 0% classe et en immersion totale ! C’est en petit groupe et pendant les nombreuses activités que les intervenants anglophones, te transmettent les notions indispensables de la langue anglaise. Dans le cadre magnifique du Domaine de Lascroux, chaque jeu, musique, sport, chaque sensation est l’occasion de pratiquer la langue, d’échanger et de retenir le vocabulaire et la grammaire sans même t’en apercevoir. Une formule qui a fait ses preuves lors des classes “Immersion Anglais” aujourd’hui ouverte aux collégiens en vacances !

573€ (nombreuses aides possibles)

