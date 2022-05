Colo Robinson – Survie Douce Le Yayla de Rochebrune, 16 juillet 2022, Le Pontet.

Tu souhaites apprendre à mieux connaître la nature, utiliser ses ressources, t’orienter quand tu es perdu, savoir ce qu’on peut manger en pleine nature, pêcher, trouver de l’eau et la filtrer, fabriquer des objets en bois, démarrer un feu, dormir dans un abri de fortune au cœur de la forêt à la manière des scouts…. alors nous avons conçu ce séjour pour toi !! LES POINTS FORTS DU SEJOUR ————————– Pour les jeunes de 10 à 14 ans qui veulent apprendre des techniques pour se débrouiller en pleine nature, dans un esprit d’entraide et de coopération! Hébergement sous yourtes et tentes inuit. LES ACTIVITE ———— Avec les autres jeunes de ton âge, tu vivras une aventure unique au coeur de la nature dans un village de yourtes ; tu apprendras à mieux te connaître et à développer ton esprit d’équipe ; tu participeras également aux moments de la vie quotidienne, à la fabrication des repas… Ce séjour te permettra de réaliser un bivouac (temps max par jour de 4h, dénivelé max de 500 m, distance de 5 km) sans difficulté technique particulière. Les activités d’initiation à la survie sont des activités d’acquisition d’autonomie en montagne et ne te mettront jamais en situation d’insécurité ! S’orienter, s’abriter, se nourrir, pêcher, faire du feu, boire, identifier la faune et la flore, se soigner, être créatif… **Découvrir la nature de manière ludique**, apprendre à se débrouiller en milieu naturel (techniques de survie douce), apprendre à mieux gérer ses émotions face à la nature et à mieux se connaître ; redécouvrir l’esprit d’équipe. **Ateliers de débrouillardise** : utiliser un couteau en sécurité ; nœuds ; fabrication d’objet en bois, de cabanes, d’abris ; faire du feu ; trouver et purifier de l’eau … **Ateliers faune / flore** : reconnaître les indices de vie des animaux ; identifier quelques plantes comestibles ; comprendre son environnement… S’initier à la pêche : apprentissage des techniques de base de la pêche, depuis le montage d’une ligne simple (hameçon, plombs, bouchon…), jusqu’au nettoyage du poisson avant dégustation – si nous en attrapons bien sûr ! **Construction d’un abri de survie** : au coeur de la forêt, tu apprendras à construire un abri avec les éléments naturels qui t’entoure et peut-être y dormir une nuit. **Jeux d’orientation** : savoir trouver sa position sur une carte grâce à une boussole ou aux éléments naturels. Mises en situations ludiques au cours de nos randonnées et de jeux d’orientations. **Mini-trek avec bivouac de 2 jours** : raid de deux jours en autonomie – chacun son sac à dos ! Objectif : dépasser ses limites avec à la clef un joli « feu de camp et une nuit à la belle étoile » (si les conditions le permettent). **Jeux de cohésions** : Soit nous y arrivons ensemble, soit nous échouons tous ensemble ! Apprenons à mettre en valeur les qualités de chacun. Dégustation d’insectes : une petite dégustation te sera proposée et tu pourras découvrir de nouveaux gouts, si tu en a le courage. ENCADREMENT ———– 1 directeur(trice) BAFD Un accompagnateur montagne diplômé d’état 1 animateur(trice) pour 12 enfants Un(e) accompagnateur(trice) montagne diplômé d’état **VOYAGE** ———- **Voyage en train** Des transferts sont organisés pour cette colonie de vacances au départ de Paris et Lyon. L’équipe d’animateurs accueille les enfants aux points de rendez-vous. Une convocation de départ vous sera adressée 15 jours avant le séjour. **Arrivée sur place** Un accueil des enfants sur place est prévu le premier jour. Vous pourrez rencontrer le(la) directeur(trice) du séjour, visiter le lieu d’hébergement avec votre enfant et donner vos consignes éventuelles à l’équipe. Accueil sur place le premier jour : de 17h à 19h – Fin du séjour le dernier jour : entre 10 h et midi

