du dimanche 25 juillet au samedi 31 juillet à La Ruche à Giter

Thomas Pugieux te fera découvrir le parkours, art du franchissement d’obstacle. De façon ludique et créative, tu découvriras diverses façons de te déplacer à travers l’environnement alpin qui t’entoure. Une aventure personnelle qui offre la possibilité de maîtriser ses capacités et de développer son style. Le groupe devient une équipe qui s’entraide pour avancer et créer ensemble. Tu veux apprendre à sauter, grimper, franchir des obstacles de façon inédite ? Rejoins la colo.. Le tir à l’arc est un art de la concentration. Tu apprendras toutes les qualités d’adresse et les techniques pour viser droit dans la cible. L’activité est encadrée par sylvain Renard : il est cinquième à Turin lors des Master Games Européen; médaillé de bronze au World Archery Master championships 2018, pratiquant le tir en campagne, médaillé d’or au récent parcours France Indoor FFTL à Confolens, il se fera un plaisir de te faire découvrir cette discipline. rires garantis !!! Cette colo est encadrée par des professionnels des disciplines et par une équipe d’animation dynamique, nous gardons l’esprit ludique, découverte et convivialité des colos. tu trouveras dans cet esprit : les grands jeux, les randonnées, les veillées, les temps libres, la piscine écologique…

550€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. La Ruche à Giter 2743 route de la ruchere 38380 st christophe sur guiers Saint-Christophe-sur-Guiers Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T14:00:00 2021-07-25T23:59:00;2021-07-26T14:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T14:00:00 2021-07-30T23:59:00;2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T23:59:00

