Colo nature pour les 6/12 ans L ‘îlot Kergaher, Guidel Guidel-Plages, lundi 15 juillet 2024.

Colo nature pour les 6/12 ans dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 19 juillet L ‘îlot Kergaher, Guidel 500€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-15T08:00:00+02:00 – 2024-07-15T23:00:00+02:00

Fin : 2024-07-19T01:00:00+02:00 – 2024-07-19T18:00:00+02:00

Tu es curieux de la nature, tu aimerais découvrir la vie les animaux et les plantes sauvages qui t’entourent ? Alors cette colo est faite pour toi ! Avec nos animatrices et animateurs, viens t’amuser au grand air et pars à la découverte du monde passionnant des petites et grosses bêtes qui vivent dans nos jardins, dans les mares, les étangs, le sol, le ciel ou la mer. L’îlot Kergaher c’est l’aventure entre terre et mer avec au programme cette année une collaboration avec l’association Arbonambule, qui proposera une immersion dans les arbres, mais également des animations autour des animaux, des grands jeux, des veillées, des sorties à la plage, des baignades et des moments festifs, et bien sûr avec des bons repas majoritairement végétariens et cuisinés sur place tous les jours avec des produits bio et/ou locaux !

L ‘îlot Kergaher, Guidel kergaher guidel Guidel-Plages 56520 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://ilot-kergaher.bzh/les-colos-de-lilot/ »}]

biodiversité nature