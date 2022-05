Colo nature au lac de Paladru Camping du lac de Paladru Charavines Catégories d’évènement: Charavines

Isère

Colo nature au lac de Paladru Camping du lac de Paladru, 24 juillet 2022, Charavines. Colo nature au lac de Paladru

du dimanche 24 juillet au vendredi 29 juillet à Camping du lac de Paladru

Niché au coeur d’un environnement verdoyant, le lac de Paladru offre une palette de couleurs allant de l’émeraude au turquoise et une eau à 25° en plein été. Hébergement en camping sous tente igloo 3 places. Le groupe bénéficie d’un barnum avec tout le confort pour la cuisine et les temps calmes. Chacun participe activement à la vie du groupe : courses, cuisine, vaisselle. Vive le camping ! Au programme d’une semaine classique : 2 séances d’initiation au pilotage d’optimistes sur le lac, encadré par les moniteurs du centre nautique de Charavines. Baignades, dans les eaux cristallines du lac. Pour profiter de l’été. Balades, sur les traces des chevaliers paysans de l’an mil avec une visite du musée dédié à la préhistoire. VTT, 2 séances avec un moniteur diplômé pour apprendre à piloter un vélo, chercher l’équilibre sur les modules ludiques et partir à l’assaut des chemins balisés au sein de la base FFCT. Découverte de la nature et du patrimoine avec visite du village, grands jeux, soirées à thèmes proposés par l’équipe d’animation complètent ce séjour où vivre ensemble prend tout son sens.

397 €

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping du lac de Paladru 38850 Charavines Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T17:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T23:58:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T23:58:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T23:58:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T23:58:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T15:58:00

Détails Catégories d’évènement: Charavines, Isère Autres Lieu Camping du lac de Paladru Adresse 38850 Ville Charavines lieuville Camping du lac de Paladru Charavines Departement Isère

Camping du lac de Paladru Charavines Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charavines/

Colo nature au lac de Paladru Camping du lac de Paladru 2022-07-24 was last modified: by Colo nature au lac de Paladru Camping du lac de Paladru Camping du lac de Paladru 24 juillet 2022 Camping du lac de Paladru Charavines Charavines

Charavines Isère