du dimanche 7 août au samedi 13 août à Péniche sur le canal du Nivernais

Le séjour repose sur l’itinérance fluviale et la pratique d’activités au fil de l’eau qui donnent toute son originalité à cette colonie de vacances. Sur le canal du Nivernais, il est possible de s’amarrer en pleine nature. Le séjour se déroule entre Auxerre/ Clamecy/Baye. **LES POINTS FORTS DU SEJOUR** —————————— Navigation au fil de l’eau avec découverte du milieu Conduite de la péniche et participation active à la vie à bord. **PROGRAMME D’ACTIVITE** ———————— **La vie à bord** : chaque équipage est composé de 8 à 10 enfants selon le bateau et de 2 adultes qui prennent en charge tous les aspects de la vie à bord (entretien des espaces communs, cuisine, navigation). L’intendance est assurée par l’économe. Il suit en voiture l’évolution de la flottille. Les courses sont faites chaque jour et donnent largement place aux produits frais ce qui permet de composer des repas agréables et d’avoir une sécurité alimentaire optimum. Un temps de navigation limité : elle excède rarement 3 heures chaque jour, pour un déplacement en moyenne d’une douzaine de kilomètres de manière à profiter de l’escale et ses activités. **L’autonomie** : le bateau est un lieu de vie. On y dort en cabine, on y cuisine et il est équipé de sanitaires. Tout ce qui est nécessaire aux activités, vélos, kayak, télescopes, loupes binoculaires, aux repas, à l’organisation de feux de camp, de veillée, est stocké à bord de la flottille. **Kayak et jeux nautiques** : se pratiquent sur les étendues d’eau calme du canal dans les élargissements. Sur chaque parcours il y a une veine d’eau ; c’est l’endroit idéal pour s’entraîner à l’eau vive. **VTT** : pour aller d’écluse en écluse sur le chemin le halage pendant la navigation, mais aussi en forêt sur des itinéraires reconnus dont nous maîtrisons parfaitement la difficulté. Paddle : pour découvrir ce sport de glisse en plein boom depuis quelques années. **Approche de la géologie** : la grotte au loup et le site géologique des Rochers du parc : la visite commentée par nos animateurs permet à partir de l’observation de nombreux fossiles de coraux, de retracer l’histoire de la formation des calcaires récifaux lors de l’ère Secondaire. **Escalade** : elle se pratique sur des sites naturels aménagés. Les séances sont encadrées par notre initiateur. Astronomie : nous possédons deux gros télescopes avec un pouvoir grossissant de près de 200 fois qui nous permettent de voir la lune, Saturne et Jupiter. **Activités autour de l’eau** : plusieurs lieux d’escale se prêtent particulièrement bien à l’étude de la vie dans la rivière avec la capture au filet troubleau de petits animaux aquatiques et leur examen à l’aide de loupes binoculaires et de clefs identification. Sur le parcours nous visitons un élevage de truites et nous y pêcherons le repas du soir. Pour les plus accros et les plus patients nous possédons à bord un nombre important de cannes à pêche. **Soirées** : dîners au feu de camp autour duquel nous pouvons faire une veillée jeux, quizz musical, contes ou chanter éventuellement accompagné d’une guitare et de percussions… avant de regarder les planètes au télescope. ENCADREMENT ———– 1 directeur 1 animateur pour 8 enfants Encadrement spécialisé pour les activités spécifiques **VOYAGE** ———- **Voyage en train** Des transferts sont organisés pour cette colonie de vacances au départ de Paris et Lyon. L’équipe d’animateurs accueille les enfants aux points de rendez-vous. Une convocation de départ vous sera adressée 15 jours avant le séjour. **Arrivée sur place** Un accueil des enfants sur place est prévu le premier jour. Vous pourrez rencontrer le directeur du séjour, visiter le lieu d’hébergement avec votre enfant et donner vos consignes éventuelles à l’équipe. Accueil sur place le premier jour : de 17h à 19h – Fin du séjour le dernier jour : entre 10 h et midi

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Péniche sur le canal du Nivernais Port de Chitry Chaumot Nièvre



2022-08-07T17:00:00 2022-08-07T23:59:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T23:59:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T23:59:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T23:59:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T23:59:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T13:30:00