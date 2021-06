Colo international – Chantier à Bon repos sur Blavet – De l’apprentissage par l’action Bon Repos Sur Blavet, 9 août 2021-9 août 2021, Bon Repos sur Blavet.

**Venez animer un petit village en plein cœur de la Bretagne et mettre en valeur un très joli site au bord de l’eau.** La commune de Bon Repos sur Blavet vous accueille pour un chantier international et a besoin de vous pour mettre en valeur un site à l’ouest de la commune où est située une chapelle en ruine, la chapelle de Troluzon! Une occasion de découvrir la culture locale et de faire des rencontres intergénérationnelles inoubliables. Vous travaillerez sur la suite d’un chantier réalisé en 2020 : après avoir nettoyé le site, l’idée est maintenant d’installer une structure en bois afin de solidifier la charpente et de cristalliser le haut des murs. **Hébergement et repas** Sous tentes; à côté du terrain de sport (apportez votre tapis de sol et votre sac de couchage). La vie collective s’organisera à proximité dans une salle mise à disposition pour le groupe. Vous partagerez les différentes taches collectives et préparerez les repas ensemble. Un budget sera alloué aux animateurs et vous participerez aux courses et à la préparation des repas, en privilégiant les produits sains et locaux. **Lieux** Bon Repos sur Blavet est une commune rurale d’environ 1 300 habitants située en plein Centre Bretagne. Elle regroupe les communes de Laniscat, Perret et Saint-Gelven. Le chantier a lieu sur l’ancienne commune de Laniscat qui compte environ 700 habitants. Les élus de la commune sont ravis d’accueillir un groupe de jeunes internationaux pour animer leur territoire pour ce chantier avec Concordia ! **Situation géographique et activités de loisirs** Bon Repos sur Blavet (environ 1 300 habitants) est situé dans le département des Côtes d’Armor (22) au centre de la Bretagne. Elle est située à 15 minutes du lac de Guerlédan, l’un des plus grands lacs de Bretagne, très beau site sur lequel vous pourrez réaliser des activités : randonnées, base de loisirs… Vous serez également amenés à faire une sortie à la mer et à partager des temps conviviaux avec les habitants. **A savoir** Quelle que soit la saison en Bretagne, il faut prévoir au moins une tenue chaude (pantalon, pull, chaussettes, chaussures fermées, vêtement de pluie) et une tenue légère (jupe ou short, t-shirt, chaussures ouvertes). On dit ici qu’il peut y avoir les 4 saisons dans une journée! De plus, pensez à prendre des gants, des vêtements et des chaussures pour le travail ainsi qu’un maillot de bain. Les nuits peuvent être fraîches, apportez un bon sac de couchage chaud ainsi qu’un tapis de sol isolant. **Rendez-vous** Gare SNCF de CARHAIX (29)

