du dimanche 24 avril au vendredi 29 avril

L’association VOILCO-ASTER, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement FAL Corrèze, organise du DIMANCHE 24 au VENDREDI 29 AVRIL un séjour de vacances sur le thème « COLO ILLUSTREE…VACANCES COLOREES ». Ce séjour se déroule sur le centre de St Priest de Gimel et est adressé aux enfants de 6 à 10 ans. A l’occasion de la 7ième édition de « Partir en livre », l’association a répondu à un appel à projet lancé par le centre national du livre. Cette colonie qui réunira maximum 20 enfants, propose un séjour avec des ateliers artistiques allant du Land’Art à la fabrication de papier recyclé. Nous accueillerons également, dans le cadre de cette édition, l’auteur/illustrateur jeunesse CHRISTOPHE ALLINE qui proposera de son côté la création d’un petit film d’animation. Il sera présent tout au long du séjour pour travailler sur son projet d’écriture d’un album jeunesse. Des temps de lecture d’histoires, de contes auront lieu sur toute la semaine, avec la participation de bénévoles de LIRE ET FAIRE LIRE. Une après-midi sera consacrée à la librairie CHANTEPAGES qui viendra faire découvrir aux enfants de nombreux livres et albums jeunesse. Chaque enfant recevra une bourse de 10€ pour repartir avec un livre.

320€

Centre d'hébergement VOILCO-ASTER rue des mésanges GARE DE CORREZE Saint-Priest-de-Gimel

