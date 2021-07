Hajangoua Centre équestre Hajangoua Hajangoua Colo éducative et créative Centre équestre Hajangoua Hajangoua Catégorie d’évènement: Hajangoua

Les séjours de vacance, sont organisés par l’ADPEP976 de Mayotte en deux groupes différents. Le premiers groupe du 19 juillet 2021 au 30 juillet 2021 et le deuxème groupe du 2 aout 2021 au 13 aout 2021 dans le site du centre équestre de Hajangua. Ils seront amenés à éffectuer des activités sur le site tel que: – de la balade à cheval – atelier lecture – atelier conte – atelier théâtre – atelier art plastique etc… – atelier culturel (tressage au feuille de cocotier – jeux de socièté éducatif Mais également des sorties natures comme: – le visite de lac dziani – randonnèe – jardin botanique – sortie aquatique etc L’accent sera mis sur les activités lecture, atelier compte et théâtre ainsi que tout ce qui touche à l’enseignement ludique afin de palier les lacunes des jeunes, en compréhension orale , écrite et en rédaction. dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre équestre Hajangoua Hajangoua Hajangoua

