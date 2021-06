Treillières La Grande Noé Treillières Loire-Atlantique, Treillières Colo Chantier Ado La Grande Noé Treillières Treillières Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du dimanche 1 août au samedi 14 août à La Grande Noé Treillières

Psst, le savais-tu ? Un nouveau lieu magique pour ados et enfants se créé dans un petit écrin de verdure à Treillères, sur les terres de l’ancienne Zone A Défendre de Notre Dame des Landes. Et nous te proposons un tout nouveau format de séjour Bidouillerie pour participer à sa construction : Une colo chantier ! Tu auras le choix entre retaper une yourte mongol et la monter, créer du mobilier extérieur pour chiller dessus ou proposer tes propres envies et idées de constructions !

525

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. La Grande Noé Treillières La Grande Noé Treillières Treillières Loire-Atlantique

2021-08-01T09:00:00 2021-08-01T23:59:00;2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T23:59:00;2021-08-09T00:00:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T23:59:00;2021-08-11T00:00:00 2021-08-11T23:59:00;2021-08-12T00:00:00 2021-08-12T23:59:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T23:59:00;2021-08-14T00:00:00 2021-08-14T15:00:00

