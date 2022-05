Colo Brico Ado La Grande Noé Treillières, 14 août 2022, Treillières.

Colo Brico Ado

du dimanche 14 août au samedi 27 août à La Grande Noé Treillières

Tu aimes bricoler et tu souhaites apprendre à utiliser des outils de chantier ? Faire des grands jeux dans les champs ou chiller au bord de la mare ? Tu es curieux-se de l’histoire de la lutte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et tu as envie de découvrir les cabanes, yourtes et lieux collectifs du territoire ? Viens passer 14 jours sur un terrain boisé à Treillières (44). **Les incontournables** Chaque séjour à la Bidouillerie est unique puisque le programme, c’est toi qui le fais ! Que ce soit par le moyen d’une boîte à idées, d’une criée journalière ou d’un moment de discussion, chaque personne pourra proposer et participer aux activités qu’elle souhaite. L’occasion de laisser parler ton imagination et de faire ce qu’il te plaît. Ce séjour sera le moment idéal pour passer tes permis à outils (scie sauteuse, scie circulaire, perceuse, meuleuse, machine à coudre…), encadré.e par des passionné-es du bricolage, lors des temps de chantiers collectifs. Le camp est organisé pour que tu puisses participer si tu le souhaites à la cuisine et au choix du menu, l’occasion de découvrir les aliments bios et locaux produits sur place, ou de partager tes spécialités de gourmet en proposant tes recettes ! **Le lieu et les environs** Notre camp sera installé dans une prairie entourée d’un espace boisé où émerge petit à petit un lieu d’animation (proche des valeurs de la Bidouillerie) sur le territoire de l’ancienne lutte contre un aéroport de Notre Dame des Landes aujourd’hui pacifié. Cet endroit offre de nombreuses possibilités comme notamment la découverte de savoirs faire artisanaux anciens (forge, boulangerie au levain…). Tu pourras également mettre les mains dans la terre en participant aux cultures collectives et apprendre à transformer les surplus de récolte (confiture, chutney, sirop..) ! Comme sur tous les séjours de la Bidouillerie, nous dormirons dans des tentes. Des grandes tentes sont également prévues pour les activités et l’infirmerie. Une tente repos est également prévue pour les jeunes souhaitant rester au calme. Le camp est équipé de toilettes sèches et – nouveauté 2022 – nous aurons des douches chaudes (même en absence de soleil !). **Les activités** Sur ce terrain bordé de chênes centenaires, tu pourras participer à des chantiers de construction : cabanes, parcours aventure, mobilier extérieur, autres envies.. Accompagné-e par des adultes bricolos, tu pourras apprendre des savoir-faire techniques (menuiserie, plomberie, couture…) mais également développer ta créativité et ton ingéniosité (mosaïque, sculpture, peinture…) ! Nous pourrons également partir explorer le territoire de la ZAD (balades naturalistes, excursion en forêt, farniente au bord du lac), participer à des activités artisanales (boulangerie, forge, potager..) mais aussi rester sur le camp pour jouer, lire, discuter, faire du sport (comme du tissu aérien) ou tout autre activité qui te tenterait. Le rendez-vous se fait sur place en début d’après midi

560 euros

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

La Grande Noé Treillières La Grande Noé Treillières Treillières Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-14T14:00:00 2022-08-14T23:59:00;2022-08-15T00:00:00 2022-08-15T23:59:00;2022-08-16T00:00:00 2022-08-16T23:59:00;2022-08-17T00:00:00 2022-08-17T23:59:00;2022-08-18T00:00:00 2022-08-18T23:59:00;2022-08-19T00:00:00 2022-08-19T23:59:00;2022-08-20T00:00:00 2022-08-20T23:59:00;2022-08-21T00:00:00 2022-08-21T23:59:00;2022-08-22T00:00:00 2022-08-22T23:59:00;2022-08-23T00:00:00 2022-08-23T23:59:00;2022-08-24T00:00:00 2022-08-24T23:59:00;2022-08-25T00:00:00 2022-08-25T23:59:00;2022-08-26T00:00:00 2022-08-26T23:59:00;2022-08-27T00:00:00 2022-08-27T15:00:00