Colo au Plan d’Eau-Croq’Vacances CAMPING DU PLAN D’EAU DE SAINT YRIEIX Saint-Yrieix-sur-Charente, dimanche 4 août 2024.

Colo au Plan d'Eau-Croq'Vacances dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. 4 – 10 août

Tu es sportif(ve), attiré(e) par les activités nautiques et pressé(e) de te faire de nouveaux amis ?

Rejoins notre colonie de vacances située en Charente à St-Yrieix pour pratiquer une multitude d’activités riches et variées.

Durant ton séjour, l’équipe d’animation te proposera de nombreuses activités autour de la nature, du sport et de l’eau. Tu pourras notamment profiter d’un lac pour les baignades ainsi que de tous ses aménagements : terrains de volley-ball, terrains de football, équipements sportifs et parcs de jeux.

Tu pourras, lors de ton séjour, profiter de diverses activités sur l’eau encadrées par des moniteurs. Es-tu prêt(e) à tester la voile ou encore l’aquajump, parcours gonflable sur l’eau, idéal pour tester ton agilité et ton équilibre ?

Nous te réservons aussi une sortie VTT sur un parcours spécialement prévu autour du lac ou sur piste. Des moments de baignade te seront proposés aussi bien à la piscine qu’au lac tout au long de ton séjour.

Nous profiterons également de l’environnement de ce site naturel pour organiser de nombreux jeux de plein air concoctés par l’équipe d’animation, comme un jeu de piste ! Si tu es impatient(e) de découvrir tout cela, n’hésite pas à nous rejoindre pour venir passer d’excellentes vacances en notre compagnie !

L’équipe d’animation te proposera aussi de nombreuses activités sur site telles que du mini-golf, des grands jeux, des balades et du beach-volley… Un séjour de 7 jours de folie !

CAMPING DU PLAN D'EAU DE SAINT YRIEIX 1 rue du camping 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine

